Василий Ткач, военный корреспондент, поделился своими прогнозами относительно дальнейших действий российских войск после успешной операции по устранению украинских подразделений в Курской области. Он предполагает, что изгнав противника, ВС РФ еще более активно продолжат наступление на восточном фронте. Также они перейдут на правый берег Днепра, где расположен Херсон, что станет стратегически важным решением.

6 августа украинские войска предприняли ранний утренний штурм, в результате которого удалось проникнуть в Курскую область на 12 километров вглубь и образовать фронт шириной 40 километров. Но, согласно заявлениям местных властей, конфликт до сих пор не утихает.

В Генштаб ВС РФ заявил, что цель контртеррористической операции, объявленной сразу в трех приграничных регионах полный разгром украинских подразделений и восстановление государственной границы. Также из Кремля прозвучали обещания Киеву о мощном ответе на их действия в Курской области.

Ткач подчеркивает, что вопреки текущей угрозе, стратегическое поражение ВСУ это лишь вопрос времени. Российские войска продолжают демонстрировать решительность и стремление к быстрому завершению конфликта с восстановлением полного контроля над захваченными врагом территориями.