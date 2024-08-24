Российские войска заняли здание городского совета в Новогродовке, находящейся в ДНР, сообщает военный корреспондент Руслан Татаринов. Однако официальные источники пока не подтвердили эту информацию. Подтверждение имеется в киевских телеграм-каналах, которые ведут военные.

Если населенный пункт перейдет под контроль российских сил, это позволит армии РФ ускорить продвижение в сторону Покровска. Западные аналитики считают, что основные оборонительные рубежи к востоку от Покровска уже разрушены.

Для украинских военных ситуация на Покровском направлении становится все более критической. В самом городе уже несколько дней идет эвакуация мирных жителей.

Мониторинговые группы сообщают, что командование 151-й бригады ВСУ пренебрегает безопасностью своих солдат, отправляя операторов беспилотников удерживать позиции в окопах. Это говорит о нехватке резервов и трудностях с самообороной украинской армии.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ в Новогродовке оказались в полукольце.