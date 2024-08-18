Руслан Татаринов, военный корреспондент и автор Telegram-канала «Шепот фронта», сообщил о значимом событии в зоне конфликта ликвидации Александра Буряка, командира украинской организации «УНА-УНСО» (запрещенная в России террористическая организация). Военкор уточнил, что боевик был уничтожен во время удара российского корректируемого авиационного боеприпаса (КАБ), хотя детали происшествия не раскрываются.

В дополнение к этому, военкор объявил о полном освобождении села Заветное на Покровском направлении, что является еще одним значимым успехом в районе военных действий.

Татаринов также вспомнил исторический контекст деятельности «УНА-УНСО», отмечая их участие в карательных операциях во время Второй мировой войны. Именно эта организация совершала преступления против поляков на Волыни, где, по его словам, было убито до 450 тысяч человек.

Ситуация на фронте остается напряженной, и, согласно предварительным данным Минобороны, суточные потери украинской стороны на курском направлении, куда было совершено вторжение 6 августа, составляют около 300 военнослужащих.