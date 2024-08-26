В Донецкой области продолжается ожесточённая битва. В этом хаосе, где пули свистят, а снаряды взрываются, украинские солдаты теряют ориентиры. 212-й и 1-й батальоны 1-й бригады ВСУ оказались в смертельной ловушке, окруженные российскими войсками. “Связь с ними потеряна”, сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

“Командиры утверждают, что контролируют Торецк, но местоположение их войск неизвестно”, добавил он.

Российские ВС продолжают успешно продвигаться вперед, причем не только в Торецке, но и на Авдеевском, Угледарском, Донецком направлениях.

С неба сыплются бомбы, разрушая укрепления врага и его военную технику.

“ФАБы, КАБы, ОДАБы мы используем все доступные средства, чтобы нанести удар по противнику”, рассказывают военные, вполне обоснованно гордясь своей мощью.

Несмотря на трудности, российские войска продолжают наступать, уверенные в своей победе.