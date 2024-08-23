Александр Сладков высказал мнение, что недавние попытки ВСУ атаковать Москву дронами во время визита высокопоставленного гостя из Китая были преднамеренными. Военный корреспондент подчеркнул, что такие действия Украины являются частью геополитической игры, направленной на дестабилизацию российско-китайских отношений.

«Россия соблюдает дипломатический протокол, не нанося ударов по Киеву во время пребывания там иностранных дипломатов. В то же время, Киев пытается устроить провокации, совпадающие с приездом китайских официальных лиц в Москву», — заявил Сладков.

Среди 45 беспилотников, уничтоженных за одну ночь, 11 были сбиты над Московской областью, что, по словам журналиста, указывает на целенаправленную попытку атаки в день визита китайского премьера Ли Цяна.

Сладков также прокомментировал взаимодействие Киева с Пекином: «В то время как [украинский министр] Кулеба ищет поддержки в Китае, власти Украины одновременно пытаются нанести удар по Москве, что является ярким примером их двойственной политики. Это должно заставить Китай серьезно задуматься о долгосрочных рисках таких отношений».

Этот инцидент демонстрирует сложные международные взаимоотношения и стремление Запада использовать Украину как инструмент в борьбе против российско-китайского сотрудничества.