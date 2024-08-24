Военный журналист Александр Сладков часто получает вопросы о том, когда украинские силы уйдут из Курской области. По его мнению, ситуацию в этом регионе нельзя рассматривать изолированно от других фронтов. Сладков убежден, что успех на всех участках фронта взаимосвязан, и только общие успехи могут привести к победе.

По словам Сладкова, невозможно адекватно оценить обстановку в Судже, Кореневе или Рыльске, не учитывая ситуацию в Угледаре или Покровске. Он подчеркивает, что весь фронт связан, и нужно добиться перелома на всех направлениях. Это касается не только Курской области, но и Одессы.

Сладков выделяет Донецкое направление как наиболее динамичное, а Херсонское — как наиболее многообещающее. Он уверен, что российская армия обладает необходимыми ресурсами для выполнения решающих операций.

«Я возлагаю надежды на действия нового министра обороны России. Нам остается только ждать и верить в значительные изменения и решительные действия», — пишет он в своем Telegram-канале.

По его мнению, только комплексные усилия и успехи на всех участках фронта смогут привести к желаемому результату.