Военный корреспондент Борис Рожин раскрыл детали о группировке украинских войск, участвующих в операции против Курской области, в статье для “Российской газеты”. По его информации, в атаке задействованы следующие подразделения:

1. Отдельные подразделения:

– 35-й полк Нацгвардии Украины.

– Сводная батальонная тактическая группа 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

– 54-й отдельный разведбатальон.

– 115-й батальон 110-й отдельной бригады теробороны.

– Подразделения корпуса рейнджеров ССО.

– Группа БПЛА Project M2 управления “А” Центра спецопераций СБУ.

2. Механизированные бригады: 22-я, 32-я и 88-я.

3. Артиллерийская бригада: 49-я.

4. Отдельная бригада теробороны: 103-я.

Рожин также добавил, что подразделения психологических операций ССО ВСУ привлечены для информационной поддержки этой операции.