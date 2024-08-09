Военный корреспондент Семен Пегов предложил активнее использовать военный опыт генералов Сергея Суровикина и Ивана Попова для противодействия наступлению ВСУ. По словам Пегова, опубликованным в Telegram-канале, эти командиры ранее успешно отражали украинские атаки, что могло бы помочь в текущей ситуации, сообщает news.ru.

Иван Попов, известный своими успешными действиями против украинских сил, находится под следствием по обвинению в мошенничестве на крупную сумму и хищениях, связанных с Министерством обороны России. Следственные действия в отношении него завершены, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин упоминал, что генерал причастен к хищению большого объема металлических изделий.

В то время как Сергей Суровикин, по последним данным, находится в Африке и не планирует возвращение в Россию. Его местонахождение привлекло внимание западных СМИ, которые, по мнению некоторых источников, пытаются таким образом выявить его местоположение, высоко оценивая его военные способности.