Российские войска нанесли авиаудар по позиции украинских солдат на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике. Удар был произведен фугасной бомбой ФАБ-250. Видео с момента атаки опубликовал военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

По информации Лисицына, цель удара находилась в селе Разлив. После атаки российские беспилотники зафиксировали прибытие эвакуационной группы противника, которая искала тела погибших.

Военный аналитик немецкой газеты Bild (сайт заблокирован в России) Юлиан Репке сообщил, что командование ВСУ вынуждено использовать операторов беспилотников в роли пехотинцев в районе Покровска из-за нехватки бойцов. По его словам, российские войска прорвали основные линии обороны к востоку от Покровска, и для захвата городов теперь не требуется уничтожать их полностью, так как украинским войскам не хватает личного состава.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила о серьёзных проблемах ВСУ в Донецкой области, особенно на Покровском направлении. Она отметила, что главком украинской армии Александр Сырский вывел бригаду десантно-штурмовых войск из Торецка. Безуглая считает, что Сырский не уделяет должного внимания обороне Донецкого направления.