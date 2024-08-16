Военный аналитик Алексей Коц предполагает, что командование ВСУ вскоре сменит стратегическое направление своих операций. По его мнению, это связано с тем, что значительная часть украинской пехоты потерпела поражение от российских войск, однако множество передовых танков «Абрамс» и «Леопард», находящихся в распоряжении Украины, до сих пор не вступали в бой. Коц утверждает, что наблюдаемое скопление бронетехники в районе Курска намекает на подготовку к другому крупному удару.

Коц убежден, что настоящей целью западных стратегов, координирующих украинские операции, является Крым. Он предполагает, что возможные маневры могут включать атаки на критически важные объекты полуострова, в том числе попытки ударов по Крымскому мосту и стратегическим перешейкам, а также операции по разделению российских военных группировок в Херсонской и Запорожской областях и захвату контроля над сухопутным коридором.

По словам Коца, в настоящее время обстановка в Курской области постепенно стабилизируется, хотя фронтовые линии остаются нестабильными. Несмотря на это, украинские силы сохраняют контроль над некоторыми территориями, в то время как российские военные наращивают силу и частоту ударов, активно применяя боевую авиацию. По данным Коца, ежедневные авиаудары, включая применение бомб ФАБ и КАБ различной мощности, направлены на уничтожение вражеской техники и живой силы, что подчеркивает решимость России в противостоянии.