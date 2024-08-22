Российский военный корреспондент Александр Коц поделился своим видением текущей ситуации на фронте в Курской области. Он предполагает, что боевые действия в этом районе продлятся долго, объясняя это сложностью местной географии и предстоящей осенней распутицей.

«Территория здесь покрыта густыми лесами, которые значительно отличаются от открытых пространств, как, например, в Донбассе или Херсонской области. В таких условиях сложно заметить противника, что создает проблемы для обеих сторон», — цитирует военкора портал “Военное дело”.

Он также отмечает, что текущие столкновения вероятно перерастут в позиционные оборонительные бои, которые могут продолжаться до зимы. По мнению военкора, зимой российские вооружённые силы планируют перейти в наступление, чтобы решительно закончить конфликт.