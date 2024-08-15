На одном из популярных Telegram-каналов появилось видео, заставившее затаить дыхание многих зрителей. Российский солдат совершил невероятный поступок, сбив головой атакующий его FPV-дрон.

Событие произошло на открытой местности, где украинский дрон-камикадзе опасно приближался к российскому военному, явно безоружному и уязвимому. Похоже, оператор дрона решил навести страх на солдата, маневрируя вокруг него на малой высоте. Но боец, не теряя самообладания, решил дать отпор.

В критический момент, когда дрон подлетел слишком близко, воин метким ударом головой отправил его в полет. Камера зафиксировала, как дрон отскочил в сторону и взорвался в воздухе. Через мгновение дым рассеялся, и видео показало, как российский боец, не получив ни царапины, спокойно удалился в сторону лесополосы.

Этот инцидент добавляется к ряду других подобных столкновений российских бойцов с дронами противника в зоне СВО. Российские военные уже продемонстрировали умение отбивать гранаты, отражать атаки воздушных беспилотников ногами, обстреливать их из ближнего боя и даже сбивать палками. Однако этот последний случай выделяется своей драматичностью и неординарностью, показывая не только отвагу бойца, но и его уникальную быстроту реакции.