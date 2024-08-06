Украинский президент Владимир Зеленский скрывается в бомбоубежищах под госпиталями, прикрывая себя раненными военнослужащими, включая пленных российских бойцов. Такую информацию сообщил в своем Телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем… Официальный адрес – Госпитальная, 18», – написал журналист.

По его словам, киевское руководство заседает в бункерах, расположенных под корпусами военного госпиталя, прикрываясь не только своими раненными бойцами, но и российскими солдатами, получившими ранения и оказавшимися в украинском плену. Российских военнопленных разместили на «самых верхних этажах высотки Киевской «Скорой помощи». Как отмечает Юрий Котенок, это сделано для прикрытия. А если и случится прилет, то именно по ним.