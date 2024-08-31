Украинские военные начали отступление с ключевых позиций в районе Угледара и Галицыновки на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Хотя эти данные еще нуждаются в подтверждении, они уже вызывают значительное внимание.

По словам Котенка, украинские силы были выбиты из Галицыновки, что может свидетельствовать о начале отступления ВСУ на Селидовском направлении. Также поступают сведения о том, что подразделения украинской армии покидают свои оборонительные позиции в районе Угледара.

На фоне этих событий появилась информация, что в Курской области российские добровольцы обнаружили в рюкзаке погибшего украинского солдата клейматор устройство, использующееся для нанесения меток. Это находка стала еще одним свидетельством зверств боевиков ВСУ, для которых давно не осталось ничего святого.