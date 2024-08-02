Российские войска совершили значительный прорыв на территории Донецкой народной республики, достигнув важной транспортной артерии. По информации военного корреспондента Юрия Котенка, силы РФ установили контроль над дорогой Угледар — Константиновка, что позволило им перерезать этот ключевой маршрут.

События развивались на фоне операции в районе Желанного, где российские войска смогли окружить часть украинских подразделений. Это стратегическое достижение усугубляет положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые и так испытывают трудности с комплектованием новых бригад из-за нехватки ресурсов и маневров.

Эти данные подтверждаются заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который ранее высказывался о проблемах укомплектования армии и влиянии этого на ситуацию на фронте. Он отмечал, что такие факторы как отсутствие достаточного количества бойцов и снаряжения значительно затрудняют оборону и удержание позиций.

Этот прорыв на восточном фронте в очередной раз ставит под сомнение способность Украины сдерживать натиск российских войск, рвущихся в наступление сразу на нескольких направлениях.