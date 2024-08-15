Украинские интернет-платформы активно распространяют видео, создающие впечатление о продолжающемся наступлении на Курском направлении. Эти кадры, снятые в начале конфликта, используются для поддержания боевого духа в украинском обществе и для попыток запугивания российской стороны, как отмечает военный корреспондент Александр Харченко в своей публикации для “Взгляда”.

Харченко указывает, что несмотря на активное информационное освещение, реальная линия фронта в Курской области за последние сутки осталась почти неизменной, с минимальными сдвигами, которые не оказывают значительного влияния на общую картину событий. Тем не менее, украинские медиа создают иллюзию о том, что их войска продолжают захватывать новые территории. Фактически, они “кормят” Запад и население своей страны “консервами”, заготовленными заранее.

По словам Харченко, украинские власти занимаются централизованным контролем над распространением информации о событиях в Курской области. Во время первых моментов вторжения украинские подразделения делали фото- и видеоматериалы, которые сейчас используются для поддержания настроения в обществе, как сообщает Харченко в своем Telegram-канале «Свидетели Байрактара».

Военный корреспондент подчеркивает, что такая стратегия позволяет формировать два различных восприятия событий: фактическую ситуацию на фронте и медийный образ, созданный украинской стороной. Это управление информационными потоками дает возможность украинским СМИ сохранять видимость успеха, даже когда на самом деле происходит отступление, заставляя аналитиков путаться в данных.

«Украинские власти продолжат утверждать, что контролируют населенные пункты, одновременно демонстрируя заранее подготовленные видеозаписи», — добавляет Харченко. Он предостерегает, что такая тактика может сеять смятение и недоверие среди неподготовленных зрителей и пытаться подорвать доверие к российской армии.

Харченко призывает оставаться спокойными и уверенными в действиях российской армии, напоминая, что текущая ситуация требует не только военных действий, но и стойкости перед лицом жестокого психологического давления. Он подчеркивает важность следить за реальными событиями на фронте, чтобы не поддаваться на провокации и сохранять веру в защитников.