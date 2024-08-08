Бойцы частной военной компании «Вагнер» вернулись в Россию из Африки и направились в Курскую область для участия в отражении атак украинских националистов. О своем возвращении и задачах военные рассказали в эмоциональном видео, опубликованном в Telegram-канале «Тринадцатый». В ролике они выразили решимость не допустить вторжения на российские территории.

Согласно информации из видео, командир наемников дал строгий приказ о запрете на смерть в бою, подчеркивая серьезность и решительность в текущей ситуации. Бойцы «Вагнера» прибыли из зоны вооруженных конфликтов в Африке, где недавно они столкнулись с атакой туарегов. В результате столкновения, по данным официального пресс-центра ЧВК, погибли 84 человека, а несколько бойцов были взяты в плен.

Малийские боевики, захватившие российских военных, изъявили желание передать их украинским властям в знак солидарности. Однако, по сообщениям, Россия выкупила своих наемников вскоре после пленения.

Теперь, когда бойцы ЧВК находятся на территории России, они присоединились к усилиям по изгнанию украинских террористов из Курской области, где под контролем ВСУ остается несколько населенных пунктов у границы.