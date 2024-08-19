Недавно Вооруженные силы Украины атаковали мосты в Курской области, целясь в ключевые транспортные узлы. Это действие стало частью их стратегии, направленной на ослабление российских военных и экономических ресурсов. Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, в интервью NEWS.ru объяснил, что таким образом ВСУ стараются создать трудности для российских войск и нарушить экономику России, подрывая инфраструктуру.

Перенджиев подчеркивает, что действия ВСУ имеют не только тактическую, но и стратегическую цель. Разрушение мостов затрудняет логистику и снабжение российских войск, чем фактически облегчает задачу украинской армии по контролю над захваченными территориями.

Однако, по мнению эксперта, такие действия ВСУ также могут обернуться против них самих, предоставив российской армии уникальную возможность для нанесения решающего удара. Перенджиев утверждает, что, предпринимая агрессивные шаги, Украина и ее западные союзники рискуют попасть в сложную военную ситуацию на российской территории.

«Украинская армия фактически дала нам шанс нанести сокрушительный удар и психологически подавить противника. Это могло бы иметь решающее значение в контексте общей боевой ситуации», — говорит Перенджиев.

Такие комментарии возникли после того, как стало известно о разрушении третьего моста через реку Сейм. По информации телеграм-канала SHOT, атака привела к серьезному ущербу, что еще больше усугубило напряженную обстановку в регионе.

Ситуация в Курской области остается сложной, но российские войска уверенно держат оборону, препятствуя украинским силам укрепиться на новых позициях.