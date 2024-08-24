ВСУ смогут наносить удары по Уралу ракетами AGM-158 JASSM. Эти боезаряды вполне способны достичь региона при условии запуска с истребителей F-16, рассказал порталу NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он добавил, что Вашингтон как раз сейчас обсуждает целесообразность отправки в Киев этих ракет с дальностью в полторы тысячи километров.

Россия должна тщательно подготовиться к этому возможному изменению в военном арсенале противника. Он отметил, что хотя ракеты и можно перехватить, их термобарические боеголовки обладают мощным разрушительным эффектом. Эксперт также предупредил, что ВСУ могут попытаться перегрузить российские системы противовоздушной обороны, прежде чем использовать дальнобойные ракеты.

Кроме того, американские власти обдумывают корректировку поставок оружия для Украины. Это связано с операцией украинских сил в Курской области, что вызывает сомнения в стратегии Киева. В Белом доме обсуждают возможность увеличения поставок бронетехники или боеприпасов в следующем пакете помощи, который США предоставляют Украине каждые две недели.