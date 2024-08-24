У ВСУ недостаточно сил, чтобы вытеснить российские войска из Донбасса и новых регионов РФ, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал заявление президента Украины, поставившего цель “перенести конфликт на территорию РФ”.

“Сил у ВСУ нет для вытеснения ВС России. И не будет, а вот на подлость сил хватит, и цинизма, они бандеровцы, а эта публика способна на любую гадость”, – заявил эксперт.

Он пояснил, что ВСУ будут всеми силами стараться устраивать новые теракты, поэтому необходимо проявлять максимальную бдительность. Необходима она и внутри страны, так как в РФ работают целые агентурные сети украинских спецслужб.

“Когда дроны ВСУ долетают до Мурманска, надо понимать, что в России их агентура, и она не только переводит деньги на нужды армии Киева и поджигает объекты на ж/д, но и собирает БПЛА и направляет их на военные объекты, нефтеперерабатывающие заводы и так далее”, – отметил аналитик.

Он заявил также, что никаких военных целей перед этими терактами Киев не ставит. Он хочет лишь нанести сильный ущерб, а также создать картинку, чтобы продолжать клянчить у Запада новые денежные вливания и вооружение.