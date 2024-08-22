Алексей Леонков, военный аналитик и редактор журнала «Арсенал Отечества», в беседе с изданием «Взгляд» обсудил недавние попытки атаки на Москву с использованием беспилотников со стороны ВСУ. Он указал, что это действие стало ответом на неудачи украинских сил на курском направлении, где уже девять дней не удается расширить плацдарм и фиксируются серьезные потери. Также к причинам можно отнести и сплошные неудачи ВСУ в Донбассе.

Леонков отметил, что атаки беспилотниками стали способом поддержания напряженности и демонстрации возможностей Украины, чтобы убедить Запад продолжать военные поставки. Цели атак могли включать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы в столичном регионе, с целью нанести ущерб и создать медийный эффект. Он также предположил, что Киев мог стремиться повторить сценарий предыдущей успешной атаки беспилотника, который долетел до Кремля.

Для Украины атака также могла служить аргументом для обоснования необходимости получения от Запада дальнобойных снарядов. По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 августа ВСУ выпустили по России 45 дронов, из которых 11 были уничтожены системами ПВО в Подмосковье, а другие перехвачены над Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытку атаки как одну из самых масштабных, отмечая, что несмотря на падение обломков дронов, серьезных разрушений и жертв среди населения не зафиксировано.