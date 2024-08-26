Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что удар по Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) может иметь катастрофические последствия для столицы Украины. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что ГЭС, находящаяся в Вышгороде рядом с Киевским водохранилищем, не только обеспечивает Киев электроэнергией, но и сдерживает большие массы воды. По словам Дандыкина, если дамба на Днепре будет разрушена, это может привести к необходимости эвакуации города, а в худшем случае к его затоплению.

Эксперт вспомнил слова преподавателя из Киевского высшего военно-морского училища, который в свое время предупреждал, что удар по плотине может полностью уничтожить Киев. Дандыкин добавил, что, по его мнению, удары также следует наносить по мостам и железнодорожным вокзалам, где сосредоточены воинские эшелоны.

Ранее сообщалось, что Киевская ГЭС могла быть серьезно повреждена в результате удара, нанесенного 26 августа. Telegram-канал Baza сообщил о сильных повреждениях проезжей части дамбы и машинного зала станции. Министерство обороны России пока не прокомментировало эту информацию.