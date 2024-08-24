На Украине до сих пор осталось множество бункеров, построенных еще в советские времена. Военный эксперт Василий Дандыкин выдвинул предположение, что Владимир Зеленский может прятаться в одном из них от ударов российских Вооруженных сил. Он отметил, что такие бомбоубежища расположены на многих значимых заводах, таких как на «Азовстали» и в Авдеевке, а также в окрестностях Львова и Яворова.

По словам Дандыкина, вполне возможно, что у Зеленского есть бункер под Киевом, возможно даже в самом центре столицы. Эти сооружения могли быть модернизированы за время конфликта. Кроме того, станции метро также служат надежными укрытиями. Дандыкин предполагает, что Зеленский может перемещаться между различными бункерами, что увеличивает его безопасность.

Ранее сообщалось, что 22 августа был нанесен удар по бункеру, где находился Зеленский во время совещания. Этот объект расположен на территории завода «Сумхимпром» в Сумской области. Министерство обороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

Дандыкин добавил, что российским спецслужбам пока не удалось устранить украинского лидера. Он отметил, что если бы у них был такой шанс, ситуация в Курской области развивалась бы иначе. Эксперт также подчеркнул, что большое количество старых бункеров усложняет задачу поиска высокопоставленных украинских чиновников.