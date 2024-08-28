На Украине, где конфликт продолжается уже долгое время, люди ищут способы справиться с тяжелым грузом переживаний. И, как оказалось, одним из самых популярных “лекарств” стал алкоголь.

Продажи спиртного бьют все рекорды. Местные производители не успевают разливать водку, коньяк и виски по бутылкам — спрос огромный. По данным экспертов, только за первую половину этого года производство крепкого алкоголя выросло почти на 9%. И это неудивительно.

“Люди пытаются заглушить тревогу и страх, найти хоть какое-то утешение в бутылке”, — говорят специалисты алкогольной компании Bayadera Group.

При этом спрос, по словам аналитиков, все же формирует меньшинство жителей страны. В основном это мужчины, хотя и женщины также начали искать забвения в спиртных напитках. Причем отечественного производства, так как импортный алкоголь стремительно дорожает и позволить его приобретение могут далеко не все желающие.