Российский боец, выполняющий обязанности водителя БТР в зоне СВО, смог в одиночку прорвать линию обороны противника во время освобождения Урожайного в Донецкой Народной Республике. Такую информацию сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащий 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Марк в одиночку сумел прорваться сквозь линию обороны ВСУ и помог высадке десанта. Он самостоятельно вел огонь по позициям противника из 30-мм пушки. За проявленный героизм и мужество боец с позывным Марк был представлен к госнаграде.

«Я как только приехал с выезда, ко мне мой командир подъезжает, жмёт мне руку и говорит: «Молодец. Просто умничка, что доставил всю пехоту без потерь, отлично заехал», – передал слова своего командира Марк.

Как рассказали в Минобороны, первая боевая машина Марка месяц назад подорвалась на мине. А вот второй БТР сумел выдержать вражеский огонь и доставил пехоту в назначенное место.