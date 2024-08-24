Истребители России нанесли мощный удар по специальному подразделению ВСУ и военным НАТО на острове Змеиный в Черном море. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала «Военный обозреватель». По их данным, удар был нанесен по военнослужащим, использовавшим скоростные катера. Истребители Су-57 использовались для запуска ракет.

Ранее, по информации воздушных сил Украины, российские бомбардировщики Ту-22М3 атаковали остров Змеиный четырьмя крылатыми ракетами Х-22. Украинские источники не сообщили о перехвате этих ракет.

Российские войска продолжают удары по вражеским позициям на фронте. Основное внимание сосредоточено на иностранном контингенте и натовской технике. Также российские силы нацелены на портовую инфраструктуру в Одесской области, через которую поступают боеприпасы и оружие для ВСУ. Недавно стало известно, что несколько украинских сухогрузов, сопровождаемых военными катерами, покинули порты Измаила и Одессы в сторону Крыма.