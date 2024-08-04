Украинская армия активно использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ведения боевых операций не только на территории страны, но и для ударов по объектам в России. В арсенале Вооруженных сил Украины есть как отечественные разработки, так и дорогостоящие западные дроны, рассказало издание “Новые Известия”.

Один из наиболее заметных украинских БПЛА — камикадзе-дрон “Лютый”, который является модификацией турецкого “Байрактара”. Этот дрон был впервые испытан в конце 2022 года и пошел в серийное производство в августе 2023 года. “Лютый” использовался для атак на Крым и другие регионы, включая российские нефтебазы. Благодаря возможности нести до 75 кг взрывчатки, он представляет собой значительную угрозу даже после того, как будет сбит. Стоимость такого дрона оценивается в 200 тысяч долларов.

Другой украинский БПЛА, UJ-22 Airborne, способен на большие дальности полета и использовался для атак на Москву и Подмосковье. Он может нести полезную нагрузку до 20 кг на расстояние до 800 км, что делает его особенно полезным для длительных операций. Возможная модификация с дополнительным топливным баком увеличивает его дальность до 1600 км. Стоимость UJ-22 колеблется от 30 до 200 тысяч долларов.

Также в арсенале украинских ВС есть многоцелевой дрон PD-2, похожий по характеристикам на “Байрактар TB-2” и “Лютого”. Этот БПЛА был задействован при атаке на Кремль в 2023 году. PD-2 производится на территории Польши украинской компанией UkrSpecSystem и стоит около 240 тысяч долларов. В мае 2022 года была проведена успешная кампания по сбору средств, в ходе которой активисты собрали миллион долларов на приобретение двух таких дронов вместе с автомобилем и системой управления.