В результате массированной атаки российских войск на территорию Украины пострадали объекты энергетической инфраструктуры в городе Стрый Львовской области. Об этом сообщает “Военный обозреватель”. По предварительным данным, удар мог быть нанесен по крупнейшему подземному хранилищу газа в Европе — Бильче-Волицкому ПХГ, мощность которого составляет 17 миллиардов кубометров газа.

Утром 26 августа российские войска начали серию ударов по различным целям на Украине. Взрывы были зафиксированы в Винницкой области, а также в таких городах, как Кропивницкий, Кривой Рог, Киев, Харьков, Одесса, Луцк, Кременчуг, Запорожье и Днепропетровск. Украинские СМИ также сообщают о повреждениях промышленного объекта в Полтавской области.

Точные цели пока неизвестны, однако поступает информация о выходе из строя энергосистемы, возникновении дефицита, из-за которого уже начались экстренные отключения электроэнергии.