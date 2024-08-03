В Винницкой области Украины повреждения получил один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщила первый заместитель главы Винницкой областной администрации Наталья Заболотная на своей странице в социальной сети, передает РИА Новости.

“В области есть попадания в объект инфраструктуры”, – написала чиновница.

В ночь на субботу жители Винницкой области массово сообщили о взрывах на территории региона.

Словесную формулу “поврежден объект инфраструктуры” украинские чиновники используют в случае попадания по военному объекту. Таким образом они пытаются скрыть сведения о точных ударах ВС РФ. Также одной из таких формул являются сообщения о том, что “все дроны (или ракеты) уничтожены. Позже оказывается, что далеко не все.

Российская Федерация начала наносить удары по объектам украинской инфраструктуры 10 октября 2022 года, вскоре после инцидента на Крымском мосту, который российские власти оценили как теракт, организованный украинскими спецслужбами. Целями таких ударов являются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления. С тех пор в Украине постоянно объявляется воздушная тревога, часто охватывая всю страну.