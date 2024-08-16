После отдыха в Анапе, множество туристов начали активные действия по возмещению ущерба от туристического агентства, ответственного за организацию их поездок. По возвращении домой, многие из них обратились в суд, требуя компенсации за то, что, по их мнению, было неудовлетворительным сервисом.

Главной причиной недовольства стало состояние моря в Анапе, которое, как выяснилось, не соответствовало ожиданиям отдыхающих. Как сообщает портал TourDom.ru, туристы жаловались на неприятное количество водорослей в водах Чёрного моря. Одна из туристок особенно выразила своё разочарование, настаивая на возврате полной стоимости тура, поскольку, по её словам, туроператор не предупредил об “зелёных” водах, которые могли серьёзно испортить отдых на море.

Однако, как отмечает юрист Мария Чапиковская, шансы на возврат средств в данном случае могут быть невысоки. Эксперт указывает, что информация о возможном состоянии моря в различные сезоны является общедоступной, и туристы, планирующие свою поездку, должны были быть осведомлены о таких экологических нюансах. По мнению Чапиковской, которую цитирует Neva Today, отсутствие предварительного предупреждения от туроператора не всегда может служить основанием для компенсации, если такая информация была доступна из других источников.