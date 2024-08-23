Российские туристы едут отдыхать в Абхазию за теплым морем, просторными песчаными пляжами и невероятно красивыми природными видами. Ко всему этом претензий у отдыхающих нет. Однако отдых в республике сильно портят другие аспекты.

Так, несколько путешественников поделились своими неприятными впечатлениями от отдыха в Абхазии, столкнувшись с рядом проблем, включая хамство персонала и плохое отношение к животным. Одна из туристок рассказала, что персонал отеля может войти в номер без предупреждения, а в столовой посетителей выгоняют за десять минут до закрытия.

Туристы также сталкиваются с нестабильными ценами, которые, по словам отдыхающей по имени Анна, “меняются каждую минуту”. Проблемы возникают и на дорогах: сотрудники Госавтоинспекции якобы вымогают деньги, утверждая, что туристы нарушили правила дорожного движения, и требуют оплату в размере 1000 рублей за отмену штрафа.

В городах Абхазии туристы наблюдают большое количество бездомных животных, к которым местные жители относятся жестоко, иногда даже бросая в них камни.

Кроме того, один из путешественников сообщил, что все члены его семьи заразились инфекцией, из-за которой они провели несколько дней с высокой температурой.