На российских позициях было зафиксировано неожиданное присутствие американской бронемашины «Брэдли». Событие произошло во время интенсивных боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело», опубликовав видеокадры с места происшествия.

На кадрах видно, как бронемашина, ошибочно оказавшаяся на территории противника, пыталась прорваться, ведя огонь из бортовой пушки. ВС РФ оперативно задействовали боевые дроны, которые, получив точные координаты, нанесли удар по «Брэдли». В результате мощного взрыва бронемашина была уничтожена.

Боевиков ВСУ такой поворот событий вверг в панику. Они успели покинуть боевую машину, однако неизвестно, успели ли украинские военные сбежать с поля боя и не попасть под огонь.

Министерство обороны России в своих сообщениях отмечает, что с начала военных действий уничтожено значительное количество военной техники, в том числе и модели, поставляемые странами НАТО. В частности, за короткий период было ликвидировано несколько танков «Абрамс» и «Леопард», ранее считавшихся одними из самых защищенных образцов вооружения.