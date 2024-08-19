Российские военные заявили о ликвидации группы украинских боевиков, ранее фотографировавшихся у офиса Газпрома в районе Суджи, Курская область. Это сообщение появилось в Telegram-канале «Военное дело», который 18 августа опубликовал соответствующие фотографии.

Инцидент связан с начальным этапом вторжения, когда украинские боевики опубликовали фотографии с украинским флагом на фоне здания офиса Газпрома, утверждая, что они контролируют данное здание. Эти снимки были широко распространены в социальных сетях.

Подтверждения этой информации от независимых источников нет. Подробности ликвидации зарвавшихся националистов ВСУ в данный момент уточняются.

Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор они перебрасывают в регион элитные силы с других направлений, оголяя оборону в ДНР.