Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман выразил уверенность, что в случае объявления войны Украине, Россия не потеряет союзников. В интервью NEWS.ru он отметил, что такой шаг мало что изменит на международной арене. По его мнению, страны, поддерживающие Россию, продолжат это делать, а противники останутся противниками.

Однако Вассерман подчеркнул, что объявление войны приведет к потере права на требование возобновления прокачки нефти по трубопроводу “Дружба”. Это, в свою очередь, затруднит возможности России поставлять газ в такие страны, как Венгрия и Словакия, которые являются её дружественными государствами.

“А оно нам надо?” риторически спросил Вассерман, указывая на возможные последствия такого решения.

Кроме того, депутат отметил, что западные страны, снабжающие оружием Киев, уже продемонстрировали, что такое ВСУ на самом деле. Это банальная террористическая организация. Таким не объявляют войны, их уничтожают в специальных операциях.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин также добавил свои замечания о роли Великобритании в украинском конфликте. По его словам, Великобритания не только обучает украинских военных, но и активно участвует в военных и диверсионных операциях ВСУ, оказывая значимое влияние на руководство Украины.