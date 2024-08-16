В зоне проведения специальной военной операции российские военные ликвидировали украинского солдата, который получил прозвище “терминатор” от своих сослуживцев. Об этом сообщил Telegram-канал “Военное дело”, ссылаясь на информацию, поступившую от знакомых и близких убитого солдата.



Подробности о том, при каких обстоятельствах был убит украинский солдат, остаются неизвестными. Известно лишь, что его смерть произошла 2 августа, но информация о ней начала распространяться в российском сегменте социальных сетей только недавно.



В соцсетях также появились короткие видеоролики, которые помогают понять, почему его прозвали “терминатором”. На видео солдат позирует под саундтрек из культового боевика “Терминатор” 1984 года, что подчеркивает его мужественный и решительный образ.



Согласно сообщениям родственников, ликвидированный боец родился в 1991 году, и на момент его гибели ему было 33 года. В одном из своих постов в TikTok он написал, что собирается на некоторое время покинуть соцсети, добавив: “Но, надеюсь, выживу и продолжим! Анаболизма, сынки”. Однако, точное время и место съемки этого видео остаются неизвестными.



Позднее стало известно, что под прозвищем “терминатор” скрывался блогер, который когда-то выразил желание вместо службы в армии отправиться в тюрьму. Этот случай вновь напоминает о трагедии войны, где личные истории и судьбы участников конфликта приобретают особую значимость.