В ходе боевых действий в зоне проведения СВО была ликвидирована Наталья Кузнецова, известная активистка «Правого сектора»*, которая воевала в составе 67-й отдельной механизированной бригады под позывным “Иранка”. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Кузнецова была вдовой Виктора Панаскова, украинского националиста и офицера организации «Тризуб» имени Степана Бандеры*, который командовал Черниговским областным отрядом. Панасков, носивший позывной “Иранец”, погиб в 2023 году во время боев в Артемовске (Бахмуте).

Панасков также был участником известной вылазки в Славянск в 2014 году, вместе с лидером «Правого сектора» Дмитрием Ярошем**, что стало началом военных действий на Донбассе. После службы в так называемой Антитеррористической операции (АТО) Панасков в 2019 году в Чернигове зарезал человека и был приговорен к 15 годам лишения свободы. Однако в 2022 году он был освобожден по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского вместе с другими ветеранами боевых действий на Донбассе.

*«Правый сектор» и «Тризуб» им. Степана Бандеры — организации, признанные экстремистскими и запрещенные в России.

**Дмитрий Ярош — лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.