В Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика, который столкнулся с тремя легковыми автомобилями на трассе М-5″Урал”.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, трагедия случилась из-за внезапного разрыва колеса у грузовика Scania. Автомобиль сперва протаранил барьерное ограждение, а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковыми автомобилями ВАЗ и Ford Focus, а также с тягачом Dongfeng. Только после этого машина вылетела в кювет, где загорелась.

В результате аварии, произошедшей около 16:00 в Чебаркульском районе, погибли четыре человека, включая 10-летнюю девочку. Все они ехали в автомобиле ВАЗ. Водитель грузовика и его пассажир получили различные травмы и были госпитализированы. На место происшествия прибыли пожарные расчеты МЧС для ликвидации возгорания.