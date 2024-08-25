Открывшийся 1 июня заповедний “Аскания Нова” за летний сезон посетили больше 10 тысяч человек. Об этом сообщила начальник отдела эколого-просветительской работы Светлана Веселая в интервью ТАСС.

«С начала июня мы встретили порядка 10 тысяч человек, что является значительным числом для нас. Конечно, это меньше по сравнению с предыдущими годами, когда заповедник принимал около 100 тысяч туристов за сезон. Наибольший поток посетителей был в 2010 году, когда их число достигло 140 тысяч», – сообщила Веселая.

Также она отметила, что 28 апреля, в день открытых дверей, заповедник посетило более 1 тысячи человек. «Мы решили открыть двери бесплатно 1 июня для всех детей из Херсонской области», добавила она.

После двухлетнего перерыва заповедник “Аскания-Нова” вновь стал доступен для туристов с конца апреля. Сейчас на его территории работают два экскурсионных маршрута: “Жемчужина в степи” и “Фотосафари”. По словам Веселой, “Аскания-Нова” может принять до 180 тысяч туристов за сезон, что эквивалентно примерно 6 тысячам человек в день. Летний сезон будет открыт до начала ноября.

“Аскания-Нова” один из крупнейших биосферных заповедников Европы, расположенный в Каховском районе Херсонской области. Площадь заповедника превышает 33 тысячи гектаров, из которых более 11 тысяч гектаров составляют абсолютно заповедные степи. Асканийская степь является уникальной экосистемой типчаково-ковыльного типа, и это единственное подобное место в Европе. В заповеднике обитает около 1 155 видов членистоногих, семь видов земноводных и пресмыкающихся, а также 18 видов млекопитающих. В разные времена года здесь можно встретить более 270 видов птиц, из которых 107 остаются для гнездования. В заповеднике также произрастает 478 видов высших растений.