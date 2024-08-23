Операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 58-й гвардейской общевойсковой армии из группировки «Днепр» успешно вывели из строя два устройства системы спутниковой связи «Старлинк», что серьезно нарушило связь украинских военных на Ореховском направлении в Запорожской области. После этого российские БпЛА начали активные действия по уничтожению украинских военнослужащих, в том числе пехоты.

В Министерстве обороны РФ подчеркивают растущее значение беспилотных аппаратов в современной военной тактике, включая появление новых моделей дронов и развитие методов их применения. Особое внимание уделяется методикам подавления и разрушения систем связи противника, что открывает дорогу для дальнейших ударов по военным целям.

Операторы БпЛА, как отмечает военный с позывным «Викинг», ведут непрерывную разведку, идентифицируя расположение вражеской техники и живой силы. Это позволяет эффективно использовать как разведывательные, так и ударные дроны для максимальной эффективности на поле боя и минимизации потерь среди собственных войск.