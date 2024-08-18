На Запорожском направлении бойцы военной группировки “Днепр” успешно сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира зенитно-ракетного дивизиона зенитно-ракетной бригады, майора с позывным “Марс”.

Марс подчеркнул, что инцидент произошел в районе Орехова, находящегося в Запорожской области.

Также военнослужащий отметил, что боевая работа его подразделения осуществляется по “гибкому графику”. Независимо от того, день на улице или ночь, бойцы обнаруживают вражеские цели. И если таковые появляются, их сразу же сбивают.

Напомним, что российская ПВО называется западными экспертами наиболее надежной в мире. Киев имеет на вооружении комплексы немецкого, американского, шведского производства, однако они не оправдывают надежд, пропуская самые значимые удары ВС РФ.