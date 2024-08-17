В Японии ИИ подключат к выявлению жертв школьного буллинга

Чиновники г. Тода (префектура Сайтама) оценивают возможность полноценного задействования искусственного интеллекта в преодолении неразрешимой проблемы отказа учащихся бывать в школах. С помощью ИИ там проводят анализ данных всех школьников, чтобы предсказать, кто именно вскоре может отказать посещать занятия из-за тревожности, буллинга, либо по иным причинам. Источник: Mainichi Shimbun.

Совет по образованию г. Тода, расположенного неподалеку от столицы Японии, с марта 2024 года проводит тестирование системы ИИ, рассчитывая с ее помощью предоставить школьным администрациям инструмент, позволяющий выявлять и обеспечивать поддержку отстающих в учебе учащимся.

Количество обучающихся в школах начального и среднего уровня подготовки, не появляющихся в учебных заведениях на протяжении 30 дней и более, в Стране восходящего солнца за последнее десятилетие стабильно растет. По состоянию на 2022 финансовый год (в Японии – с 1 апреля по 31 марта) этот показатель вышел на рекордный уровень – почти 300 000 подростков.

В японском Минобразования объясняют эту тенденцию растущим пониманием в обществе того, что в современном мире учащимся попросту незачем посещать школу, в этом нет необязательности.

Признаки жертвы буллинга

Созданная по инициативе совета по образованию г. Тода, базирующаяся на ИИ система прогнозирования оценивает данные об учащихся, в т.ч. их посещаемость, школьную успеваемость и состояние здоровья. Также учитываются данные о визитах учеников в медкабинеты школ и сообщения о буллинге (выше – скриншот японской системы прогнозирования, имена учащихся заблюрены).

После этого ИИ делает прогнозы, опираясь на сведения по учащимся прошлых лет, отказавшихся посещать занятия, и сообщает, насколько каждый школьник близок к тому, чтобы не появляться в школьных аудиториях. Система на основе искусственного интеллекта кодирует цветом цифровые показатели вероятности для учеников, где «красный» означает высокий риск, «розовый» и «оранжевый» промежуточные, а наименьший цветовой уровень – «желтый».

Во время пробного старта рассматриваемой системы в 18 началках и средних школах Тоды ИИ пришел к выводу, что в группе высокого риска состоят 1193 ученика. На основании этих результатов чиновники образовательного совета приняли решение о том, что 265 школьников из общего числа потенциальных прогульщиков нуждаются в немедленной помощи, учитывая их поведение и иные факторы.

Для недопущения проблем с конфиденциальностью чиновники г. Тода установили порядок защиты персональных данных и запрет на открытое использование прогнозов, полученных с использованием ИИ, в целях препятствования дискриминации в отношении учеников.

Родителям также дали пояснение, что они вправе заявить отказ от использование данных в отношении своих детей-подростков, подписав документ о нежелании участвовать в этом проекте. Как отмечается, результаты по анализу потенциальных жертв буллинга будут доступны только директорам школ.

«Используя объективные данные, мы, вполне возможно, сможем предотвратить отказ учащихся посещать школу», – считает профессор Макико Накамуро (Университет Кэйо), эксперт по экономике образования.

«Но нам следует продумать потребность обеспечения конфиденциальности, четко объяснив родителям цель и масштаб использования данных», – добавила она.