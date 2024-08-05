В новом интервью испанской газете “El Pais” представитель украинской военной группировки “Харьков” Виталий Саранцев раскрыл детали использования американских ракет в конфликте с Россией. Согласно его словам, Запад установил четкие границы для ударов этим вооружением. Оно может быть задействовано для атак на Белгород.

«Мы можем достичь Белгорода, но не дальше», — подчеркнул Саранцев.

Он также уточнил, что Украина действует в рамках разрешений, предоставленных западными партнерами, и не имеет одобрения для более глубоких операций на территории России.

По информации, представленной в статье, украинские военные уже начали использовать американские ракеты для нанесения ударов по российским целям.

Напомним, ВСУ активно использует беспилотники собственного производства (или сборки из иностранных комплектующих) для ударов по всей территории РФ. При этом как ракеты, так и дроны Киев применяет в основном для атак на гражданские цели и мирное население.