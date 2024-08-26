В понедельник, 26 августа, Винницкая область на Украине подверглась серии взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации, воздушная тревога охватила всю территорию страны.

Телеканал “Новости.LIVE” сообщил, что взрывы были зафиксированы в нескольких районах Винницкой области. В то же время в Полтавской области поступили сообщения о повреждении промышленного объекта.

Пока подробности происшествий остаются скудными, местные службы и пожарные находятся на месте, чтобы оценить ущерб и ликвидировать последствия. Информация о пострадавших в настоящее время не уточняется.

Известно пока лишь о том, что компания “Украэнерго” дала распоряжение ввести экстренные отключения электроэнергии. В Одесской области остановился весь электротранспорт, по всему региону света нет. Это подтверждает, что цель атаки – энергетическая инфраструктура Украины.