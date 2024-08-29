В начале 2022 года мир мог повернуть на путь к миру в украинско-российском конфликте. Стороны близко подошли к соглашению на переговорах в Стамбуле. Такую информацию раскрыл спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на канале Habertürk. Он отметил, что делегации были “на пороге финальной точки”, которая могла бы устроить и Украину, и Россию.

Но планам не суждено было сбыться. По словам спикера, переговоры были сорваны из-за вмешательства некоторых стран, в частности Соединенных Штатов. Куртулмуш считает, что Америка стремилась использовать продолжение военного конфликта для крепления своего влияния в Европе и создания проблем для России.

Президент России Владимир Путин поделился с американским журналистом Такером Карлсоном, что на встрече в Стамбуле документ был почти подписан украинской стороной. Однако последняя отказалась от его подписания после воздействия со стороны Британии. Премьер Великобритании Борис Джонсон якобы настоял перед представителями Украины на продолжении боевых действий, что в итоге привело к торможению переговорного процесса.

Путин уверяет, что стамбульские договоренности могли бы способствовать нахождению выхода из кризиса, тем не менее ожидаемый на тот момент переворот в делах не произошёл. Этот эпизод напоминает о том, как глобальная политика и стратегические интересы крупных игроков могут влиять на разрешение региональных конфликтов.