На востоке Украины, вблизи города Сватово, который контролируется Луганской Народной Республикой (ЛНР), произошло нападение на гражданское транспортное средство. Инцидент произошел 3 августа и был освещен в официальном telegram-канале правительства ЛНР.

По данным источника, украинские военные атаковали микроавтобус, который покидал территорию города. В момент атаки в микроавтобусе находились два мирных жителя. К счастью, они смогли покинуть автомобиль до того, как он был окончательно уничтожен огнем. Пострадавших среди гражданских лиц нет.

ВСУ используют БПЛА и западные ракеты для террористических ударов по мирным городам России и объектам гражданской инфраструктуры. Так, минувшей ночью в Орловской области дроны дважды поразили многоэтажный дом, нанеся зданию серьезные повреждения.