В городе Сумы произошел взрыв необычайной мощности, который значительно превзошел обыденные ракетные атаки, согласно сообщению от “Военной хроники”. Взрыв возник в районе промышленного объекта “Сумыхимпром”, однако подтверждения этой информации пока нет, и не уточняется, была ли конкретная цель атакована намеренно.

Ранее аналогичный инцидент в Глухове описывался как “эпичный”, где было заявлено о ракетном ударе по местоположению 47-й отдельной механизированной бригады “Магура”, предположительно в процессе переброски в Курск для усиления тамошних сил. Это предполагает, что и в Сумах могла быть атакована важная военная инфраструктура.

Подробности события в Сумах все еще уточняются, и остается вопрос о возможном использовании российскими силами таких мощных средств поражения, как ракетные комплексы “Искандер”. Ожидается дополнительная информация для подтверждения этих данных.