В штате Колорадо, среди живописных горных вершин, развернулась история, которая могла бы стать сюжетом для триллера. 15 человек отправились в корпоративный поход по национальному парку San Isabel National Forest. Но, как это иногда случается, дружеский тимбилдинг обернулся кошмаром для одного из участников.

В пятницу, 23 августа, группа разделилась. Один из мужчин, оказавшийся внезапно один, продолжил восхождение на гору. Вскоре он понял, что потерялся. Оказалось, что его “коллеги” по тимбилдингу убрали метки, маркирующие тропу к подножию.

Мужчина, в отчаянии, отправил коллегам сообщение, но они, не обращая внимания на его беду, посоветовали ему вернуться к началу маршрута. В горах начался сильный дождь с ветром, связь пропала, и мужчина оказался один, потерянный в дикой природе. К вечеру, измученный и замерзший, он все еще не мог спуститься с гор.

Спасатели отправились на его поиски, но плохая погода помешала им найти его в тот вечер. Лишь на следующее утро, словно по волшебству, мужчина сумел поймать сигнал и позвонить в службу спасения. Оказалось, что он попал в зону поиска, но спасателям ещё предстояло добраться до этого места. Спасатели говорят, что мужчине повезло, что он остался в сознании и сумел сообщить о своем местонахождении. Эта история напоминает нам, насколько хрупка жизнь и как важно быть готовым к неожиданностям. Важно помнить, что в горах, как и в жизни, мы должны быть бдительны и заботиться друг о друге.