В тихом офисе крупной банковской корпорации в Аризоне разыгралась настоящая драма. 60-летняя сотрудница Дениз Прюдом скончалась прямо на рабочем месте, и ее тело оставалось незамеченным в течение четырех дней.

Коллеги не сразу обратили внимание на отсутствие женщины, списав это на возможный отгул или болезнь. Но постепенно в офисе начал распространяться неприятный запах. Во вторник, когда он стал невыносимым, было сделано страшное открытие – тело Дениз нашли без признаков жизни.

Патологоанатом установил, что смерть наступила еще 16 августа, в тот же день, когда женщину в последний раз видели на работе. Причиной смерти стали естественные причины.

Эта трагическая история поднимает важные вопросы о том, насколько мы внимательны к окружающим нас людям, особенно в рабочей обстановке. Возможно, если бы коллеги проявили больше заботы и внимания, трагедии удалось бы избежать.

К сожалению, это не первый случай, когда человек умирает на рабочем месте, оставаясь незамеченным. Недавно в Тайване охранник скончался после 42 дней работы без выходных.