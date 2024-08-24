Алжир, известный своей богатой историей и культурой, нацелился на развитие туристической отрасли и приглашает русских туристов. Правительство страны объявило о планах увеличить количество туристов в пять раз к 2030 году. Эта амбициозная цель направлена на превращение Алжира в важный туристический центр Средиземноморья.

Ранее Алжир не уделял большого внимания международному туризму, ограничиваясь минимальным набором услуг для иностранцев. Однако теперь, с новой стратегией развития, страна хочет стать конкурентом таких популярных направлений, как Тунис, Марокко и Египет. В 2023 году Алжир уже посетили более 2,5 миллиона туристов, а доходы от туризма составили 1,4 миллиарда евро. Это наибольший рост в сфере туризма за последние 20 лет.

Министр туризма и ремесел Алжира, Мохтар Дидуш, представил план, в котором ключевыми пунктами стали инвестиции в инфраструктуру, улучшение качества обслуживания, рекламные кампании и разработка новых туристических зон. В стране открыты 249 зон для развития туризма, и подготовлено более 8400 проектов. До 2030 года планируется создать дополнительные 300 тысяч гостиничных мест по всей стране.

Кроме традиционного пляжного отдыха, Алжир будет развивать горные и термальные курорты. В стране имеется 248 горячих источников, которые могут стать привлекательными для любителей спа-процедур.

«Наша цель — привлечь 12 миллионов туристов к 2030 году и существенно увеличить доходы от туризма», — заявили чиновники. Они также выделили ключевые рынки, которые помогут достичь этой цели, включая Россию и Китай, помимо традиционных туристов из Франции.

Таким образом, Алжир ставит перед собой амбициозные задачи по развитию туризма и надеется, что новые курорты и услуги привлекут большое количество путешественников.