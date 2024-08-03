В штате Вашингтон замечен бесхвостый кит, пока еще живой

Горбатый кит, у которого отсутствуют хвостовые плавники, был замечен во внутренних водах штата Вашингтон. По словам экспертов, скорее всего он потерял свои знаковые плавники, когда запутался в рыболовных снастях. Потеря плавников, используемых для движения, является для огромного морского животного смертным приговором. Источник: Associated Press.

По словам Джессики Фаррер, директора по исследованиям в «Музее китов» на острове Сан-Хуан, она была среди тех, кто отреагировал на информацию об обнаружение 23 июля травмированного кита у соседнего острова. Ее исследовательское учреждение в рамках своей деятельности участвует в реагировании на сведения о выброшенных на берег или находящихся в бедственном положении морских млекопитающих и обучает местных судовладельцев лучшим методам наблюдения за китами.

Фаррер сообщила, что ей прежде доводилось наблюдать раненых горбатых китов, но никогда не встречалось что-то подобное. Она описала вид травмированного кита как «душераздирающий». Морское животное заметили в лабиринте внутренних вод между штатом Вашингтон и Британской Колумбией (Канада), известном, как море Селиш.

Она добавила, что с дня первых сообщений о появлении бесхвостого кита другой информации о крупнейшем животном больше не поступало.

«У каждого возникают особые эмоции, когда он впервые становится свидетелем погружения горбатого кита, и видит эти огромные [хвостовые] плавники, достигающие более 4,6 м в поперечнике. Этот кит, он просто потерял способность к погружению. Это, как если бы мы лишились ног», – объяснила Фаррер.

Антропогенные ловушки в океане

Американские эксперты, которым были показаны фото и видео несчастного кита, пришли к выводу, что он, вероятно, потерял свои плавники из-за запутывания, заявила Фаррер. Но в точности неизвестно, в чем именно он запутался.

По данным «Национальной службы морского рыболовства», известной как NOAA Fisheries, одной из опасностей для горбатых китов является запутывание в рыболовных снастях, таких как швартовы, ловушки и сети. Другие угрозы – столкновения с кораблями или крупными лодками, а также потенциальное воздействие изменения климата на их кормовую базу.

Согласно NOAA, большинство горбатых китов в какой-то момент жизни запутываются в снастях, но часто могут освободиться сами. При этом американскому агентству неизвестно число китов, погибающих в результате запутывания.

По статистика NOAA в 2023 году было подтверждено 16 случаев запутывания горбатых китов у берегов штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния. В 2016-м число подтвержденных случаев запутывания китов превысило 40, поскольку в тот год был поздний сезон ловли дандженесского краба в калифорнийских прибрежных водах, поэтому в районах обычного нахождения китов было выставлено больше рыболовных снастей.

Капкан рыболовных снастей

Джастин Визбике, специалист по ликвидации последствий запутывания китов и координатор по выбросам на берег NOAA Fisheries в Калифорнии, сообщил, что периодически – возможно, раз или два в год – вдоль калифорнийского Западного побережья можно заметить китов без хвостовых плавников. По его словам, такие ситуации происходят чаще, чем их можно увидеть.

По словам Визбике, совсем недавно спасатели NOAA у берегов Южной Калифорнии освободили горбатого кита, запутавшегося в снастях, впившихся в его плавники. Ранее в 2024 году аляскинские спасатели сумели освободить горбатого кита, запутавшегося в рыболовных снастях в районе с интенсивным судовым движением около порта Датч-Харбор. В NOAA Fisheries описала того кита как «по сути связанного по рукам и ногам» и прикованного к месту якорем, прежде чем его освободили.

Маловероятно, что горбатый кит способен долго прожить без хвостовых плавников, считает биолог Джон Каламбокидис из НКО Cascadia Research Collective, члены которого занимаются спасением китов от запутывания. Он сообщил, что трагедия запутывания связана не только с том, что морские животные гибнут, но и с тем, как именно они погибают, что зачастую происходит медленно и сопровождается страданиями.

По его словам, фактическое число случаев запутывания в снастях может быть намного выше известных NOAA.

Каламбокидис отметил, что в последние годы прилагается все больше усилий для поиска способов уменьшение случаев запутывания. Так законодатели штата Калифорния внесли изменения в управление своим коммерческим промыслом дандженесского краба, чтобы попытаться защитить китов от снастей.

Исследователь добавил, что популяция горбатых китов на Западном побережье США увеличивается и в целом чувствует себя хорошо.

Он сравнил это с ситуацией на Восточном побережье, известной случаями запутывания североатлантических гладких китов. В NOAA Fisheries называют северного гладкого кита одним из находящихся под угрозой исчезновения среди всех крупных видов китов в мировом океане, а запутывание в снастях – одной из самых больших угроз для морских гигантов.